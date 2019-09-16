ما هو قمر الحصاد ومتى نراه؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

مر "قمر الحصاد" وينتظر الناس رؤية "قمر الصياد" وبينهما يتداولون الكثير من الحكايات والخرافات الأسطورية، فما حقيقة هذه التسميات لظواهر فلكية؟

يدق الخريف الأبواب، وتمتلئ الشوارع الآن بأوراق الأشجار، وتشوب الهواء نسمات باردة، وبدأ البعض التحضيرات والاستعدادات لعيد "الهالوين"، لكن المهتمين بعلوم الفلك ينتظرون في كل خريف، ظاهرة اكتمال القمر وظهوره بدرا بطريقة مميزة ويسمونه "قمر الحصاد".

وكان فجر يوم السبت موعد البريطانيين مع "قمر الحصاد" الذي ظهر في أفضل صوره، لكن في وقت مبكر عن موعد ظهوره المرتبط بالاعتدال الشمسي الخريفي.

فما هو قمر الحصاد؟

هو اسم يطلق على اكتمال القمر بدرا في فترة الاعتدال الشمسي الخريفي.

لذلك، يظهر قمر الحصاد في أي وقت بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

ما هو الاعتدال الشمسي؟

هو الفترة التي يكون فيها خط الاستواء الأرضي على نفس امتداد مركز الشمس.

وتحدث هذه الظاهرة مرتين في العام، الأولى في شهر مارس/أذار ويسمى بالاعتدال الشمسي الربيعي، والثانية في سبتمبر/أيلول ويُعرف بالاعتدال الشمسي الخريفي.

لماذا يسمى بقمر الحصاد؟

تسمية قمر الحصاد مستمدة من أن القمر يكون لامعا بشكل ملفت، ويظهر في السماء في وقت مبكر من العام.

وقديما، كانت هذه الظاهرة تسمح للمزارعين بمد ساعات عملهم بفضل ضوء القمر الذي ينير لهم الحقول ليلا، لجمع المحاصيل والاستعداد لأشهر الشتاء.

متى تحدث ظاهرة قمر الحصاد؟

ظهر قمر الحصاد الخريفي هذا العام في أفضل صورة له في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، 14 سبتمبر/أيلول، في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا. واضطر محبو الظاهرة للاستيقاظ مبكرا لرؤيتها.

وسيحدث الاعتدال الشمسي الخريفي في 24 سبتمبر/أيلول، لذا جاء قمر الحصاد هذا العام قبل حدوث الظاهرة التي يرتبط بها.

اختلاف المناطق الزمنية

وتمكن متابعو النجوم في الولايات المتحدة من رؤية قمر الحصاد في ليل الجمعة، قبل ساعات من نظرائهم في المملكة المتحدة.

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ويرجع هذا الاختلاف إلى أن القمر يصل إلى أوج لمعانه قبل منتصف ليل الجمعة في ثلاث مناطق زمنية، هي المركزية، والجبلية، والمحيط الهادي.

وهذا التوقيت في حد ذاته ظاهرة نادرة، إذ لا يظهر قمر الحصاد عادة في يوم جمعة الذي يوافق 13 سبتمبر/أيلول. © Reuters

كيف يمكن رؤية قمر الحصاد؟

يمكن رؤية قمر الحصاد بوضوح طالما كانت السماء صافية والظروف الجوية مواتية.

والأمر الجيد هو أنك لا تحتاج إلى منظار لرؤيته، إذ يمكن رؤيته بالعين المجردة. إلا أن متابعي النجوم يستخدمون المنظار للحصول على رؤية أفضل وأقرب.

وأحيانا يقول الناس إن قمر الحصاد يتحول إلى لون برتقالي، وتحدث هذه المؤثرات الضوئية عندما تنظر إلى القمر من منطقة قريبة من الأفق. وهذا لأن مجال الرؤية يكون من خلال الغلاف الجوي السميك المحيط بالأرض، الأمر الذي قد يُحدث تغيرا طفيفا في لون القمر.

وعندما يصعد القمر إلى قلب السماء، يكون لونه أبيض لامعا.

وماذا بعد هذه الظاهرة؟

القمر المكتمل الذي سيظهر تباعا في سمائنا هو قمر الصياد، وهو القمر المكتمل العاشر على مدار العام.

وعلى غرار قمر الحصاد، يمنح قمر الصياد فرصة المزيد من الضوء لجمع الطعام، ويكون براقا أكثر ويدوم لوقت أطول.

أجسامنا واكتمال القمر

كشف باحثون عن أن اكتمال القمر يؤثر بالفعل على أجسام البشر وقدرتهم على النوم، وأن الأمر ليس مجرد خرافة.

وذكر تقرير في دورية "كرنت بيولوجي" عام 2013 أنه عندما اكتملت استدارة القمر، احتاج المتطوعون في الدراسة وقتا أطول للاستغراق في النوم ولم يحظوا بنوم هادئ خلال الليل.

كما تعرض المتطوعون إلى انخفاض شديد في هرمون الميلاتونين الذي يرتبط بساعة الإنسان البيولوجية، إذ يفرز الجسم هذا الهرمون بصورة أكبر في الظلام، ويتأثر بتعرض الإنسان للإضاءة الساطعة التي تصاحب اكتمال القمر.

كما كشفت الدراسة أن المتطوعين تأثروا في نومهم بأنماط القمر، حتى وإن كانوا في أماكن مغلقة وغير واعين بمراحله المختلفة.