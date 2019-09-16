كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء الهجوم على منشآت نفط بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تديرهما شركة "أرامكو" الحكومية السعودية الذى وقع فجر أمس الأول السبت بالمنطقة الشرقية من المملكة.

وقالت الحكومة، فى بيان باسم المتحدث باسم وزارة الخارجية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن هذا الهجوم يمثل تهديدا خطيرا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسية ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي. في سياق متصل، انتقدت الخارجية الكورية الجنوبية أى هجوم مماثل، مؤكدة أنها تولى اهتماما بإعلان الحكومة السعودية و"أرامكو" فيما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة.

كانت منشأتا نفط تابعتان لـ "أرامكو" قد تعرضتا لهجوم طائرات مسيرة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة أمس الأول السبت.

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