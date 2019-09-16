شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الدولى الثانى للتمور الأردنية ينطلق 16 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ينطلق المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية 16 أكتوبر القادم بالأردن إضافة إلى مسابقة للتمور الأردنية بدورتها الثانية لإتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور الأردنية وتكريم الفائزين وذلك بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الاردنية عمان بحضور المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة الأردني وأحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور الأردنية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين بالأردن.

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وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة الأردنى أن هذا المهرجان جاء تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 10/3/2019 بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية مشيرا إلى أن إنتاج المملكة من تمور المجهول يبلغ حوالي 14 %من الإنتاج العالمي.