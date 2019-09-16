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صور.. أمير الرياض يشارك فى حفل السفارة المكسيكية لدى السعودية بذكرى الاستقلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض بالسعودية، مساء أمس الأحد، حفل سفارة جمهورية المكسيك لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلادها، بمنزل السفير فى حى السفارات بالرياض.

أمير الرياض يشارك فى الاحتفالات
أمير الرياض يشارك فى الاحتفالات

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ان فى استقبال الأمير فيصل، فى مقر الحفل الوزير المفوض لسفارة المكسيك لدى المملكة إدوارد هيكتور موغيل فلوريس، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

أمير الرياض مع السفير المكسيكى
أمير الرياض مع السفير المكسيكى

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى المملكة.

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لقاء أمير الرياض مع السفير المكسيكى

 

 

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أمير الرياض فى حفل السفارة المكسيكية

 

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