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عواصف ضخمة تضرب الولايات المتحدة وتهدد بتدمير أجزاء كبيرة منها

الإثنين 16 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، بأن هناك 3 عواصف قوية يمكنها أن تصطدم بالولايات المتحدة الأمريكية مخلفة أضرارا هائلة.



وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى ما حددته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والتي أكدت أن هناك ثلاث عواصف قوية في الوقت الحالي تمر عبر المحيط الأطلسي، ويمكن لكل منها أن تولد أضرارًا هائلة ورياحًا قوية في الولايات المتحدة.

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وأوضحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أن العاصفة الاستوائية "هامبرتو" التي ضربت الولايات المتحدة من المتوقع أن تصبح إعصارًا في وقت متأخر من اليوم، حيث تبلغ سرعة الرياح 65 ميلًا في الساعة أثناء تحركه شمالًا بسرعة 7 أميال في الساعة على بعد نحو 165 ميلًا إلى الشمال الشرقي من رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وألمحت إدارة الغلاف الجوي إلى أنها لم تصنف العاصفة بعد بأنها اعصار، لأنه لكي تصنف العاصفة إعصار، فإنها تحتاج إلى رياح لا تقل عن 74 ميلًا في الساعة.

وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن تسقط العاصفة على ولاية صن شاين، حذرت NOAA من أن "همبرتو" يتسبب في حدوث تضخم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث لا تزال الرياح العاصفة تؤثر على أجزاء من شمال غرب جزر البهاما وهامبرتو، بعد أسبوعين فقط من اعصار دوريان الذي ضرب جزر أباكو وجراند باهاما.