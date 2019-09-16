شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا بحجة العثور على سلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس، الأحد، مواطنا من بلدة سبسطية بنابلس، بدعوى العثور على سلاح داخل مركبته.
ووفقا لوكالة أنباء "معا" الفلسطينية، قالت مصادر إسرائيلية إن قوات الاحتلال عثرت فى مركبة المواطن على سلاح وذخيرة بعد توقيفه على حاجز طيار لقوات الاحتلال بالمنطقة.
وأضافت المصادر أنه تم مصادرة السلاح واعتقال المواطن وتم تحويله إلى التحقيق.
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