- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى أرض من الشوك والبلان ببلدة كوسبا اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن حريقا كبيرا اندلع فى أرض من الشوك والبلان، تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، فى محلة الشرفة فى بلدة كوسبا.
وأفادت الوكالة، أن فرق الدفاع المدنى والإطفائية التابعة لبلدية كوسبا، تعمل على إخماد الحريق.
حريق كوسبا
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق فى أرض من الشوك والبلان ببلدة كوسبا اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.