شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى أرض من الشوك والبلان ببلدة كوسبا اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن حريقا كبيرا اندلع فى أرض من الشوك والبلان، تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، فى محلة الشرفة فى بلدة كوسبا.

وأفادت الوكالة، أن فرق الدفاع المدنى والإطفائية التابعة لبلدية كوسبا، تعمل على إخماد الحريق.