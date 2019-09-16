الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للرد على هجوم أرامكو









اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد أنّ الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة، والذي كانت واشنطن حمّلت إيران مسؤوليّته.

وقال ترمب على تويتر إنّ "إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للردّ على أساس عمليّة التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة (السعودية) أن تُخبرنا مَن تعتقد أنّهُ سبب هذا الهجوم، وبأيّ أشكال سنمضي قدمًا".

