هذه الحيلة تجعلك تعرف من حظرك على واتساب

هكذا يُمكنك استخدام واتساب بدون شريحة SIM alqiyady 1 هكذا يُمكنك استخدام واتساب بدون شريحة SIM
شاهد أيضاً: هكذا يُمكنك استخدام واتساب بدون شريحة SIM ولكن الأمر لا يُعني بالضرورة أن شخصًا ما قد حذرك فربما يكون قد حذف فقط صورته الشخصية. تقاريرصحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، اقترحت حيلة للتعرف على إذا كان شخصًا ما قد حذرك على واتساب، بإنشاء مجموعة جديدة عبر التطبيق ومحاولة إضافة جهة الاتصال التي تريد معرفة إذا كانت حظرك صاحبها من عدمه.
هكذا يمكنك مراسلة عدة أشخاص على واتسآب في نفس الوقت alqiyady 1 هكذا يمكنك مراسلة عدة أشخاص على واتسآب في نفس الوقت
شاهد أيضاً: هكذا يمكنك مراسلة عدة أشخاص على واتسآب في نفس الوقت وعند محاولتك إضافة جهة الاتصال هذه لمجموعة سيخبرك التطبيق أنه لا يمكنك إضافة هذه الجهة، وستظهر لك رسالة تقول "تعذر إضافة جهة الاتصال هذه إلى المجموعة" وفي هذه الحالة سيكون بالفعل قد تم حظرك خلاف ذلك لا. المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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