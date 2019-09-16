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عاصفة استوائية تشتد وتبتعد عن أمريكا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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عاصفة استوائية تشتد وتبتعد عن أمريكا

صحيفة الخليج الالكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

توقع خبراء أرصاد في أمريكا أن تتحول عاصفة استوائية في المحيط الأطلسي إلى إعصار، مساء اليوم الأحد، لكنها لم تعد تشكل تهديدًا على شمال جزر البهاما أو الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تظل العاصفة الاستوائية أومبرتو بعيدة عن الشاطئ خلال انتقالها إلى الشمال الشرقي يومي الثلاثاء والأربعاء، لتبتعد عن سكان جزر البهام.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن أومبرتو من المرجح أن يزداد قوة بعد أن يصبح إعصارا مساء اليوم الأحد.

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16/09/2019   1:31 ص

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