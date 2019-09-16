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عاصفة استوائية تشتد وتبتعد عن أمريكا
صحيفة الخليج الالكترونية
ومن المتوقع أن تظل العاصفة الاستوائية أومبرتو بعيدة عن الشاطئ خلال انتقالها إلى الشمال الشرقي يومي الثلاثاء والأربعاء، لتبتعد عن سكان جزر البهام.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن أومبرتو من المرجح أن يزداد قوة بعد أن يصبح إعصارا مساء اليوم الأحد.
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