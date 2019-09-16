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العثور على ثقب أسود هائل يلتهم الفضاء بشراهة غير مسبوقة

الأحد 15 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

كشفت ملاحظات مرصد تشاندرا للأشعة السينية الحديثة عن انفجارات أشعة سينية قوية تنطلق من مركز مجرة GSN 069 كل 9 ساعات تقريبًا، مما يشير إلى أن الثقب الأسود المركزى للمجرة يلتهم الكثير من المواد على أساس منتظم.



ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يحافظ الثقب الأسود الهائل الذي يقع على بعد ملايين السنين على نظام التهام جيد للغاية، فيقع الثقب الأسود على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض، في وسط مجرة تسمى GSN 069، ودائما هو فى حالة نشاط لكل ما يحيط به.

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وقال جيوفاني مينيوتي كبير باحثى الدراسة والفلك في مركز علوم الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية في إسبانيا: "هذا الثقب الأسود يلتهم بنمط لم نراه من قبل، هذا السلوك لم يسبق له مثيل لدرجة أننا اضطررنا إلى صياغة تعبير جديد لوصفه بـ" انفجارات أشعة سينية شبه دورية.

كما وجد الباحثون أن هذا الثقب الأسود يحتوي على حوالي 400000 ضعف كتلة الشمس، ويستهلك ما يقرب من أربعة أقمار من المواد ثلاث مرات في اليوم، وذلك باستخدام بيانات مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لناسا وتلسكوب XMM-Newton التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وقال ريتشارد ساكستون مؤلف مشارك للدراسة من مركز علم الفلك التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في إسبانيا في بيان: "من خلال الجمع بين البيانات من هذين المرصدين للأشعة السينية، تابعنا هذه الثورات الدورية لمدة 54 يومًا على الأقل"، مضيفا "هذا يعطينا فرصة فريدة لمشاهدة تدفق المادة إلى ثقب أسود هائل يتسارع ويتباطأ".