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شركة سامسونج تسخر من هاتف آيفون 11 وتقدم نوت 10
الإثنين 16 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
نشرت شركة سامسونج إعلانًا جديدًا يدعو مستخدمي هواتف آيفون من آبل إلى التبديل إلى أحدث هواتفها الرائدة جالاكسي نوت 10 (Galaxy Note 10) والإعجاب بميزة (Bokeh) ضمن الفيديو.
ويأتي الإعلان الجديد من العملاقة الكورية الجنوبية في أعقاب إعلان شركة آبل عن أحدث هواتفها، (iPhone 11)؛ و(iPhone 11 Pro)؛ و(iPhone 11 Pro Max)، هذا الأسبوع.
وحاول المسئولون التنفيذيون في شركة آبل جعل الهواتف الجديدة تبدو وكأنها النسخة الحادية عشر من آيفون الأصلي الذي أعلن عنه ستيف جوبز، مع التركيز بشكل كبير على التصوير والكاميرا في الهواتف.
وسخرت سامسونج من هواتف آيفون 11 من خلال الإعلان الجديد، والذي يوضح أن كاميرا آيفون 11 غير قادرة على تلبية رغبات المستخدمين إلى حد كبير، قائلة: إن هاتف جالاكسي نوت 10 هو الأفضل في هذا المجال.
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