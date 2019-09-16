محمد بن زايد: بطولات الشهداء مصدر إلهام للأجيال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء في شهيدي الوطن زايد مسلم سهيل العامري وصالح حسن صالح بن عمرو، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني في أرض العمليات .. وذلك خلال زيارة سموه مجلسي العزاء في منطقتي الشوامخ وبني ياس في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين وأسرتيهما .. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه وينزلهما منازل الصديقين والأبرار ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه: «فخورون بما يقدمه أبناء الإمارات الأبرار من تضحيات وبذل في سبيل الوطن والحق والواجب ..شهداء الوطن الستة كوكبة جديدة تنضم إلى أشقائهم في موكب العز والكرامة.. سيبقى عطاؤهم وبطولاتهم مصدر إلهام للأجيال يستمدون منه قيم الوفاء والبذل والانتماء للوطن والذود عن كرامته وحياضه».

رافق سموه خلال تقديمه واجب العزاء ..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي، اللذين استشهدا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهما واجبهما الوطني في أرض العمليات.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة لأسرة شهيد الوطن الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، خلال زيارته مجلس العزاء في دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة لأسرة شهيد الوطن الرقيب سيف ضاوي الطنيجي، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحنية بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء في شهيدي الوطن إلى جانب سموه.. الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين.

وقدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الوكيل أول علي عبدالله أحمد الضنحاني الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدَّم سمو الشيخ عمر بن زايد، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي، و سعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدم سمو الشيخ عمر بن زايد واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية بمدينة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين سيف ضاوي الطنيجي و علي عبدالله أحمد الضنحاني اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

و أعرب سموه، خلال زيارته صباح أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الحنية و دبا في إمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه و صادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين سيف ضاوي الطنيجي، وعلي عبدالله الضنحاني.

وأعرب سموه، خلال زيارته صباح أمس، مجلسي العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدهما بواسع رحمته، وينزلهما منازل الشهداء والأبرار، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ نهيان بن مبارك، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد الكعبي، وسعيد أحمد المنصوري، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب، خلال زيارته أمس، مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدَّم الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد أحمد راشد المنصوري.

و أعرب خلال زيارته أمس مجلس العزاء عن خالص تعازيه و صادق مواساته لذوي الشهيد.

كما قدم الشيخ هزاع بن طحنون واجب العزاء لأسرة الشهيد ناصر محمد حمد الكعبي الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

و أعرب خلال زيارته أمس مجلس العزاء عن خالص تعازيه و صادق مواساته لذوي الشهيد.

وقدم أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو.

وأعرب خلال زيارته صباح أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدَّم حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والشيخ مفتاح بن عبيد الخاطري، واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

وأعرب الحمادي والخاطري، خلال زيارتهما أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية بمدينة الفجيرة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لذوي الشهيد.. داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي، وأعرب، خلال زيارته صباح أمس، مجلس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

وقدم محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، واجب العزاء لأسر أبطال الإمارات، حيث قدم واجب العزاء يرافقه وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع لذوي الشهيدين علي عبدالله أحمد الظنحاني، وسيف ضاوي راشد الطنيجي بمدينة دبا الفجيرة، ومنطقة الحنية بالفجيرة.

كما قدم التعازي لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، ولأسرتي الشهيدين زايد مسلم سهيل العامري، وصالح حسن صالح بن عمرو، وذلك خلال زيارته مع وفد وزارة الدفاع مجلسي العزاء في منطقة بني ياس بأبوظبي.

و أكد أن أبطال قواتنا المسلحة قدموا دماءهم الطاهرة دفاعاً عن الواجب الوطني، وذوداً عن كرامة الوطن، وحفظاً لأمنه واستقراره، وستظل تضحياتهم أوسمة عز وفخر تضيء تاريخ الوطن.

وقدّم سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وأحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وعدد من المسؤولين بالدولة واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعربوا خلال زيارتهم أمس، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لذوي الشهيدين، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.(وام)

وقدم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد الكعبي، وسعيد أحمد المنصوري.

وأعرب، خلال زيارته صباح أمس، مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدهما بواسع رحمته، وينزلهما منازل الشهداء والأبرار، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق الركن حمد الرميثي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب خلال زيارته صباح أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين. (وام)