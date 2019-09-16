سلطان يسدد 13 مليوناً لتسوية أوضاع 11 منتسباً من شرطة الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس



اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تسوية الأوضاع المالية ل11 فرداً من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، من المسنّين الذين حصلوا على خلاصة القيد، بعد سنوات من تاريخ تعيينهم في القيادة، ليستفيدوا من الحصول على راتب التقاعد، بسداد المبالغ المستحقة عليهم، وقدرها 13 مليوناً و342 ألفاً و624 درهماً، على أن تتكفل بها حكومة الشارقة.

أعلن ذلك اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد السويدي، قائلاً: تواصل معي صاحب السموّ حاكم الشارقة، مساء الخميس الماضي، وتطرق إلى حالة «أبو صالح»، الذي استجاب سموّه إلى شكواه، قبل أن ينهي مداخلته، فأجبت سموّه بأن لدينا قائمة بجميع الحالات المشابهة له، وننتظر عودة سموّه لاعتمادها، فأجاب سموّه: «فليكن الموضوع منتهياً، والاعتماد موجود».

وأضاف الشامسي: وفي صباح الجمعة الماضي، أرسلنا إلى سموّه، كشفاً بالأسماء. وبعد بضع ساعات جاءنا الاعتماد الكريم من سموّه. والمستفيدون الأحد عشر، هم من المسنّين الذين قدموا جهوداً مخلصة طوال عملهم في القيادة العامة، وعيّنوا فيها قبل حصولهم على خلاصة القيد، وحصلوا عليها بعد سنوات من التعيين، ما ترتب عليه مطالبتهم بسداد مبالغ، ليستفيدوا من راتب التقاعد.

وتابع: وبحمد الله، أصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة، مكرمة سخية، بتكفل الحكومة سداد هذه المبالغ، وتبلغ 13 مليوناً و342 ألفاً و624 درهماً. وتواصلنا مباشرة مع الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، ووعدنا أن الإجراءات ستنجز، خلال 48 ساعة.

وكان المواطن «أبو صالح» من خورفكان، قد أجرى مداخلة هاتفية عبر البرنامج يوم الخميس الماضي، وقال إنه يعمل في شرطة الشارقة منذ 26 عاماً، وعندما بدأ العمل فيها كان لا يحمل خلاصة قيد، وبعد 13 سنة حصل عليها، والآن بعد بلوغه المدة القانونية للتقاعد، طلب التقاعد من قسم الموارد البشرية، فأبلغوه بعدم احتساب مدة خدمته الماضية، والاحتساب سيكون جديداً، وإلاّ عليه سداد مبلغ معين، للاستفادة من راتب التقاعد، وفقاً لقانون الموارد البشرية. وأوضح أنه في هذه المشكلة هو وآخرون، حصلوا على خلاصة القيد، بعد سنوات من الالتحاق بالعمل. وقبل أن ينهي «أبو صالح» مداخلته، أتت استجابة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، باحتساب المدة التي عملها كاملة، منذ تاريخ تعيينه حتى الآن، وليس ل «أبو صالح» وحده، وإنما لكل من تتشابه أحوالهم معه.