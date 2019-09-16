سلطان بن أحمد:«إكسبوجر» منصة لاستكشاف أبعاد جديدة للصورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» يقدم في دورته الجديدة فرصاً أكبر للمهتمين بالفنون البصرية لاستكشاف أبعاد جديدة للصورة الفوتوغرافية، مع التركيز على مهارة المصور في رصد الأحداث والقضايا والمشاهدات التي تستحق تسليط الضوء عليها وإحداث تأثير إيجابي وتغيير حقيقي في ثقافة الإنسان وسلوكياته.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس مجلس الشارقة للإعلام لمركز إكسبو الشارقة صباح أمس للوقوف على الاستعدادات النهائية لإطلاق الحدث الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة في الفترة بين 19 و22 سبتمبر الجاري، ويتناول عدة محاور هذا العام هي «روعة المغامرة»، و«عمق المشاعر»، و«سحر الفنّ»، و«واقع الحياة».

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن المهرجان بقدر ما هو منصة تخصصية ومعرفية في فنون وتقنيات وتجارب التصوير، إلا أنه يطمح لاستقطاب جمهور واسع من جميع الفئات والأعمار إلى عالم الصورة الذي يلامس واقع كل إنسان وأصبح جزءاً من نمط الحياة المعاصرة.

تفقّد رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يرافقه طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة التجهيزات الخاصة بالمعارض الداخلية التي يحتضنها المهرجان، واطلع على سير عمل تجهيز القاعات المخصصة لإقامة ورش العمل والجلسات النقاشية، والمركز الإعلامي المخصص للإعلاميين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها لتغطية أحداث المهرجان، كما تفقد المرافق المخصصة لتقديم الضيافة والتسهيلات للضيوف.

والتقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته أفراداً من فريق عمل المهرجان، واستمع منهم لشروح حول خطوات سير العمل والخطط التنظيمية التي تم اعتمادها من أجل الارتقاء بالدورة المقبلة، كما استمع إلى ملاحظات اللجان التنظيمية وآرائها، وقدّم توجيهاته واقتراحاته المتعلقة بتوفير تجربة مميزة للمشاركين، واستقطاب أكبر عدد من الجمهور لزيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته.