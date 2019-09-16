منافسة قوية في انتخابات تونس والإقبال 45%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدلى التونسيون أمس الأحد، بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط إقبال متوسط من الناخبين، وخصوصاً الشباب، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت جرينتش)، وأغلقت المراكز أبوابها في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في عموم البلاد 45% عند إغلاق صناديق الاقتراع.

وأظهرت مؤشرات أولية بحس مؤسسة «سيغما كونساي» المتخصصة في استطلاعات الرأي عبور المرشح المستقل قيس سعيد ومرشح حزب «قلب تونس» السجين نبيل القروي إلى جولة الإعادة، بينما أخفق مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والرئيس الأسبق منصف المرزوقي.

وكان رئيس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات نبيل بافون، قال أمس، إن نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي بلغت 27.8%، الساعة الثالثة ظهراً.

ودعا بافون الشباب إلى النزول والمشاركة في التصويت، بعد عزوف واضح عن المشاركة جرى رصده.

وقال بافون : «شباب تونس وبناتها.. بقيت ساعة لن تتكرر إلا بعد خمس سنوات، من أجل هذا اليوم قامت ثورة استشهد فيها تونسيون ومازالت ملفات الجرحى والشهداء مفتوحة».

وبيّن أن عدد الناخبين حتى الآن، هو مليون و862 ألفاً من إجمالي 7 ملايين و145 ألف ناخب .

ويتنافس 24 مرشحاً على أصوات الناخبين.

وأشارت بيانات الهيئة العليا للانتخابات إلى أن عدد الناخبين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفاً، و513 ناخباً، وأن عدد الناخبين في الخارج بلغ 386 ألفاً و53 ناخباً.

بافون: الجولة الثانية في أواخر سبتمبر

وكان بافون قال، إن للهيئة أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع، وإنه لم يثبت وقوع عمليات شراء أصوات ناخبين. وأشار إلى أنه لم يثبت وجود شراء أصوات من جانب المرشحين، لافتاً إلى أنه «لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات، ولكن ليست هناك انتهاكات خطرة». وبشأن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، قال بافون: «الجولة الثانية ستكون إما في 29 سبتمبر، أو 6 أكتوبر إذا حصلت طعون في الدور الأول، أو 13 أكتوبر في حال تسجيل حالات استئناف».

منع نبيل القروي من الإدلاء بصوته

وقال بافون، إن المرشح الرئاسي نبيل القروي المحتجز في السجن لم يسمح له بالإدلاء بصوته، موضحاً أنه لا يمكن إقامة لجنة اقتراع خاصة بالسجناء.

Advertisements

بعثة الاتحاد الأوروبي: لا خروق في الساعات الأولى

قال ماسيمو كاسيتالدو مبعوث الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ، إن البعثة لم تسجل أي تجاوزات أو خروق في الساعات الثلاث الأولى لانطلاق عملية الاقتراع.

مركز اقتراع لم يستقبل أي ناخب

ولم يستقبل مركز الاقتراع برج الخضراء «أقصى الجنوب التونسي» منذ صباح أمس، أي ناخب لعدم وجود مواطنين في القرية التي هجرها أهلها منذ سنوات، حسب تصريح إعلامي لرئيس المركز.

اتحاد الشغل: التونسيون لن يتلاعبوا بالدولة

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الناخبين التونسيين لن يتلاعبوا بالدولة بمناسبة الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس جديد للبلاد. وصرح نور الدين الطبوبي عقب مشاركته في الاقتراع في مركز بمنطقة فوشانة التابعة لولاية بن عروس فرب العاصمة، «إن التونسيين لن يتلاعبوا بالدولة وسيصوتون لمن يحمل مشروعاً بعيداً عن المناكفات».(وكالات)