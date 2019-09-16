«التعاون الإسلامي» تتصدى بقوة لضم أجزاء من الضفة الغربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حملت منظمة التعاون الإسلامي، امس الأحد، الحكومة «الإسرائيلية» تبعات إعلان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فرض السيادة على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية، حال فوزه في الانتخابات التي ستجري غداً الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية المنظمة في مدينة جدة بناء على طلب من السعودية لبحث إعلان رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، «إنها قررت «التصدي بقوة لهذا الإعلان العدواني الخطير». وأضافت أنها ستعمل على «اتخاذ كل الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة، بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية».

وحملت المنظمة «حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، وينسف أسس السلام، ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار».

وكان وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اكد في افتتاح الاجتماع الطارئ، أن الإجراءات والتصريحات «الإسرائيلية» باطلة، وكل ما ينتج عنها باطل، ومرفوض، في إشارة إلى تصريحات نتنياهو. وأكد العساف، أن أي جهود لا تضمن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه، هي ناقصة، ولن تؤدي إلى السلام. وقال إن «المملكة مطالَبة أمام الشعوب الإسلامية باتخاذ كل الإجراءات للتصدي للتصعيد «الإسرائيلي»»، مؤكداً أن «الإجراءات «الإسرائيلية» باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض». وقال «ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء «الإسرائيلي»»، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن نيته - إذا فاز بالانتخابات «الإسرائيلية» - ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وغور الأردن. كما شدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات «الإسرائيلية» ضد الشعب الفلسطيني.

سياسة عدوانية

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بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في كلمته «تأتي الدعوة للاجتماع امتداداً لمواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية». وشدد العثيمين على محورية ومركزية القضية الفلسطينية. وأضاف: ندين العمل العدواني للحكومة «الإسرائيلية» وما يشكله من انتهاك لقرارات مجلس الأمن. وأكد إدانة المجتمعين محاولة «إسرائيل» المستمرة لتغيير الهوية التاريخية لفلسطين. كما طالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسات «إسرائيل» العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

من جهته، حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من تحول الخلاف مع «إسرائيل» إلى صراع ديني بسبب انتهاكاتها. كما أكد أن إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن ينسف الاتفاقيات والقرارات الدولية. وأضاف: «تشكر القيادة الفلسطينية السعودية على سرعة التحرك ضد مواقف «إسرائيل» التي تواصل محاولة تزوير الجغرافيا والتاريخ في فلسطين».

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي امس الأحد، اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة في مدينة جدة (غرب المملكة) بناء على طلب السعودية؛ لبحث التصعيد «الإسرائيلي» خاصة ضد الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية الفلسطينية.

دعوة سعودية

وكانت السعودية دعت الأربعاء الماضي إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تصريحات نتنياهو، ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه «إسرائيل» بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأكدت أن هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والأعراف الدولية، معتبرة أن من شأن تلك التصريحات تقويض جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام من دون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.

وكانت تصريحات نتنياهو أثارت ردود فعل عربية عدة، أدانتها واعتبرتها استفزازية وباطلة.(وكالات)