شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 29 عملة أثرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” ضبطت الوحدة الأثرية بمطاري الأقصر الدولي، وأسيوط في مصر، 29 عملة أثرية ترجع إلى العصر اليوناني، قبل تهريبها، بطريقة غير شرعية.

أكد حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ، أنه تم ضبط 13 عملة أثرية معدنية، بحوزة أحد المسافرين بمطار الأقصر، كما تم ضبط 16 أخرى مع مسافرين، بمطار أسيوط، وتمت مصادرتها لصالح وزارة الآثار.

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