النعيمي يشيد بإنجاز خدمات المرور وسعادة المتعاملين في «تعليمية عجمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والكوادر الإدارية المتميزة في مركز خدمات المرور والترخيص في عجمان، وهم المقدم سلطان خليفة بن حارب مدير مركز خدمات المرور والترخيص، والمساعد أول محمد عيسى الظهوري موظف استقبال، لحصولهم على المركز الثالث من بين أفضل خمسة مراكز خدمة تصنيف خمس نجوم على مستوى الدولة.

كما هنأ سموهما علي حسن الحمادي مدير منطقة عجمان التعليمية، وكادر مركز سعادة المتعاملين في المنطقة وهم: سارة حاجي الجسمي مسؤولة المركز وعادل المرزوقي مدير إدارة مراكز سعادة المتعاملين في وزارة التربية والتعليم، لحصولهم على المركز الثاني بين أفضل خمسة مراكز خدمة تصنيف خمس نجوم على مستوى الدولة.

وأشاد سموه خلال استقبال تلك الكوادر بهذا الإنجاز، والذي يدل على بذل الجهود الكبيرة من قبل كافة العاملين في مركز خدمات المرور والترخيص ومركز سعادة المتعاملين في منطقة عجمان التعليمية، والذين أثبتوا قدرتهم على الدخول في منافسة شريفة للوصول إلى المراكز الأولى بين أفضل خمس مراكز خدمة والتي تم الإعلان عنها أمس، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأكد سموه خلال اللقاء أن الوصول للمراكز الأولى بين أفضل خمس مراكز خدمة يمكن الحصول عليها، ولكن نريد المحافظة على الإنجاز والتميز دائماً، وهذا لا يأتي إلاّ من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود المتميزة ومواصلة التدريب والتأهيل لكل الكوادر العاملة في حكومة عجمان، سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً أو موظفين في المؤسسات والهيئات، إضافة إلى تقديم خدمات يرضى عنها المتعاملون والشركاء الاستراتيجيون.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان، العاملين في كافة المواقع والإدارات والمراكز في عجمان إلى الاستفادة من هذه التجربة التي ميزتهم عن غيرهم، مبيناً سموه أن الوصول إلى النهاية لا يأتي إلا بتكاتف الجميع والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة، والسعي إلى إرضاء المراجعين في كافة المراكز والمواقع الخدمية.

من جانبه وصف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي هذا الإنجاز بأنه ثمرة الاهتمام والدعم الذي تلقاه أجهزتنا وإدارتنا ومراكز الخدمة في الإمارة من قيادتنا العليا، ونتيجة طبيعية للتوجيهات والجهود التي تبذلها حكومة عجمان، والتي جعلت سعادة المتعاملين والمراجعين من بين أهم توجهاتها، والتميز في الأداء هدفاً استراتيجياً يأتي في مقدمة أولويات العمل في كافة الإدارات والمراكز الخدمية.

وأكد سموه أن حصول تلك الإدارات والمراكز في عجمان، على أحد أفضل خمس مراكز خدمة على مستوى الدولة، يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي حكومة عجمان ودافعاً لمواصلة مسيرة الارتقاء والتميز والعمل بجهد وعطاء لتطوير الأداء في دوائر الحكومة المختلفة، كما أنه يضع كافة العاملين في تلك الدوائر أمام استحقاقات جديدة تدفعها إلى مزيد من العمل.

وتقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بأسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، على ما يقدمانه من دعم ومساندة لإدارات شرطة عجمان، ما جعلها تخلص في الأداء والتميز حتى وصلت إلى أعلى المراكز وأفضل الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وأكد علي حسن الحمادي، مدير منطقة عجمان التعليمية أن حصول مركز سعادة المتعاملين بالمنطقة على أحد أفضل خمسة مراكز خدمية، جاء نتيجة الدعم اللامحدود ومساندة صاحب السمو حاكم عجمان، ومتابعة ولي عهده الحثيثة لدور المنطقة وجهود المركز وثمرة جهود مشتركة وتعاون وتنسيق بين إدارات المؤسسات التعليمية وخاصة وزارة التربية والتعليم.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز من حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

(وام)