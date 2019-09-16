شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج تشارك المراكز المتميزة أفراحها وتقف على أوجه تطوير السيئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زارت ”الخليج 365” المراكز الخمسة الأفضل والخمسة الأسوأ على مستوى الدولة، ووقفت على أجواء الفرح والسعادة والاحتفالات التي غمرت المراكز الأفضل، التي أكد مديروها أن تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة، ونزولها للميدان.

ورفعوا أسمى أيات الشكر والعرفان للقيادة، مؤكدين على بذل المزيد من العمل والجهد للحفاظ على تلك المكتسبات.

فيما وعد مسؤولو المراكز السيئة بتقديم أفضل الخدمات والمبادرات والحلول والعمل الجاد من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وأن يكونوا على قدر المسؤولية. وأكدت تلك الهيئات أنها باشرت العمل على اتخاذ إجراءات فورية تحسينية للارتقاء بعمل مراكز سعادة المتعاملين، إضافة إلى وضع خطة نوعية لتطوير هذه المراكز وخدماتها بما يتوافق مع تطلعات الحكومة والمتعاملين على السواء. وزعت الحلوى على المتعاملين شرطة عجمان تحتفي بتميز «إدارة المرور» عجمان: سيد زكي احتفلت القيادة العامة لشرطة عجمان مع المتعاملين والموظفين بمناسبة مجيء مركز خدمات المرور والترخيص ضمن أفضل خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة.

وشارك المقدم سلطان خليفة أبو مهير مدير مركز ترخيص الآليات والسائقين، وعدد من الضباط، وصف الضباط، والموظفين في المركز، الفرحة مع المتعاملين ووزعوا عليهم الحلوى، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو إنجاز للقيادة والموظفين والمتعاملين على حد سواء.

قال أبو مهير إن وصول المركز إلى مستوى خمس نجوم تحقق بفضل إشراف ومتابعة قائد عام شرطة عجمان، وحرصه على تقديم أعلى مستويات من الخدمة للمتعاملين، وبجهود الموظفين ووفائهم لعملهم وإخلاصهم في تقديم الخدمة، فكان رضى وسعادة المتعاملين هدفهم الأول، لتثمر هذه الجهود تصنيف المركز ضمن أفضل خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة.

ودعا الموظفين إلى الاستمرار على نهج الوفاء والإخلاص في العمل، لدفع عجلة التميز والريادة في تقديم الخدمات وتحقيق مستويات أعلى من الجودة، متمنياً لهم مسيرة مهنية مكللة بالتوفيق والتميز.

وأكد الملازم أول خالد راشد سيف القيواني، ضابط إسعاد متعاملين بإدارة المرور، ل«الخليج»، أن توجيهات قيادتنا الحكيمة كانت السر في هذا الإنجاز، بتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات من نافذة واحدة دون توجيه المتعامل إلى إدارة أخرى، إضافة إلى العمل بروح الفريق الواحد في الإدارة.

من جانبه وجّه المساعد أول محمد عيسى الظهوري، موظف الاستقبال المتميز في مركز المرور والترخيص في إمارة عجمان، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لاختياره ضمن الكوادر الإدارية المتميزة على مستوى الدولة، منوهاً بأن هذا الأمر يدل على المتابعة الحثيثة من سموه لمراكز الخدمة الحكومية، وعندما يأتي التقدير من رأس الهرم، يكون هذا أكبر حافز لنا لبذل المزيد لهذا الوطن المعطاء.

وتابع الظهوري: «أعمل منذ 19عاماً في إدارة المرور والتراخيص بعجمان، في البداية كنت في قسم فحص السائقين، وقبل عامين انتقلت إلى خدمة العملاء، مؤكداً تنفيذ توجيهات القيادة باستقبال المراجعين بصدر رحب والعمل على إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي، كما أنني أشعر بأن المتعامل معي في قسم إسعاد المتعاملين وكأنه ضيفي في المنزل، استقبله بابتسامة وود وترحاب وأصحبه لإنجاز معاملته بسهولة ويسر وأريحية». تلقينا الرسالة بروح إيجابية وبكل مسؤولية حصة بوحميد: نعمل كخلية نحل لقلب واقع مركز بني ياس



أبوظبي: عماد الدين خليل بدأ مركز بني ياس للشؤون الاجتماعية في أبوظبي، التابع لوزارة تنمية المجتمع، العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي حصل على نتيجة ضمن الخمسة مراكز الأسوأ، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عن أفضل وأسوأ خمسة مراكز خدمة حكومي.

قالت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: تلقينا الرسالة بروح إيجابية، وبكل مسؤولية ونواصل العمل كخلية نحل لقلب الواقع في مركز بني ياس للشؤون الاجتماعية، الذي تغيّر اسمه ل «مركز سعادة المتعاملين».

وأشارت إلى أن مركز سعادة المتعاملين في بني ياس يخضع لصيانة نوعية منذ فترة قريبة قائلة: مستمرون بهمّة عالية لتجسيد بيئات عمل نوعية، تعكس رؤية القيادة الرشيدة لمستوى الخدمات الحكومية ونعد بأن يكون هذا المركز في مرتبة الريادة.

وقالت إن ناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع لشؤون الرعاية الاجتماعية، قد باشر، صباح أمس عمله من مركز سعادة المتعاملين في بني ياس، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في أداء المركز على صعيد تقديم الخدمات للمتعاملين.

ورصدت ”الخليج 365” منذ الساعة الثامنة والنصف وعلى مدى 4 ساعات، موظفين اثنين لاستقبال المراجعين في الطابق الأرضي، وتسليمهم أرقام متسلسلة، وتوجيههم للطابق العلوي في المركز، لإنجاز المعاملة.

كما رصدت خلال الزيارة قيام الموظفين من على الكاونترات، والذهاب إلى غرفة تصوير الأوراق والمستندات الخاصة بالمتعامل، الأمر الذي استاء منه عدد من المواطنين في تأخير إنهاء خدمتهم.

وتفقد ناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، المركز برفقة مديرته الجديدة، وسير العمل به ووجه بخدمات نوعية تلبي رؤى القيادة الرشيدة.

وأعرب المواطن أحمد صالح، عن سعادته بتوجيهات تغيير مديري أسوأ المراكز، وإحلالهم بمديرين يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور، حيث إنه صادف معوقات خلال تخليص معاملته بالمركز.

كما توجه المواطن صالح العادل، بالشكر للقيادة الرشيدة على الاهتمام بتقديم الخدمات المقدمة للمواطن، وبذل الجهد للارتقاء بها، وحرص المركز على تقديم كافة سبل الراحة للمواطنين من أصحاب الهمم .بريد الإمارات تشرع في تطوير وتحسين مكتب الخان بالشارقة

الشارقة: محمود محسن

أكد عبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نبراس وتحدٍ جديد لجميع فرق العمل.

وأضاف: نحن في مجموعة بريد الإمارات نؤكد التزامنا الكامل والتام بالنزول إلى الميدان، وتحقيق أفضل الخدمات المقدمة من خلال منافذ بريد الإمارات.

وأعلن أن أبرز الخطوات التي أجريت بعد توجيهات صاحب السمو، إحلال المدير السابق للمكتب بالمدير الحالي محمد علي آل علي، أحد الكفاءات الوطنية المتميزة ببريد الإمارات، كما تم عقد اجتماع مع القيادة التنفيذية أمس الأول في مكتب بريد الخان، والتوجيه بالبدء في عدد من الخطط على المستوى السريع والمتوسط لمباشرة تطبيقها على أكثر من 110 مراكز على مستوى الدولة.

وأضاف: بحثنا تكامل الخدمات والتوافق بين جميع المكاتب البريدية، كما التقينا صباح أمس بالقيادات التنفيذية للمجموعة في مكتب بريد الخان، برئاسة الرئيس التنفيذي عبد الله محمد الأشرم، حيث وجه فريق العمل في بعض النقاط، ورصد الملاحظات بشكل سريع على نقاط محددة.

من جهته أكد سلطان سعيد ساحوه، مدير المنطقة البريدية الثالثة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تهدف إلى تصحيح المسار، والارتقاء بالخدمات المقدمة، والبحث عن نقاط الضعف لرفع الكفاءة وتحسينها.

وقال بريد الإمارات في بيان إنه: في ضوء تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في مراكز الخدمة الحكومية الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فإننا ندرك الحاجة الملحة لتطوير أعمالنا، وقد باشرنا إجراءات التطوير والتحسين بشكل فوري ميدانياً من مكتب بريد الخان بالشارقة كما كلفنا فريقاً ذا كفاءة بالعمل من أجل تحسين الخدمات على مستوى كافة مراكز الخدمة.

إجراءات فورية للارتقاء بعمل مركز سعادة متعاملي «المعاشات»

أبوظبي:”الخليج 365”

أكد محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، تقدير الهيئة لنتائج تقييم مراكز الخدمات، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً إن الهيئة باشرت العمل على اتخاذ إجراءات فورية تحسينية للارتقاء بعمل مركز سعادة المتعاملين- الشارقة، إضافة إلى وضع خطة نوعية لتطوير هذه المراكز وخدماتها بما يتوافق مع تطلعات الحكومة والمتعاملين على السواء.

وأشار إلى أن الهيئة، تأخذ نتائج التقييم على نحو إيجابي؛ حيث سيدعم ذلك جهودها الرامية إلى تطوير عمل هذه المراكز بشكل يلبي المعايير الحكومية، التي يجب توفرها في مراكز سعادة المتعاملين بهدف تحقيق أقصى سعادة ممكنة للمتعامل عند المرور بتجربة تخليص المعاملات في مراكزها، مضيفاً أن الهيئة بجانب التزامها بتطبيق خطة للتحول الرقمي تم تنفيذها منذ 2014 تعمل الآن على تطوير مشروع السياسة الرقمية الذي سيحيل المتعامل إلى إنجاز كافة خدماته عبر الهاتف المتحرك؛ بحيث يقل الاعتماد على مراكز الخدمة في إنجاز المعاملات.

وقال إن الهيئة- وخلال السنوات الماضية- طورت الكثير من إجراءاتها وخدماتها، وهي ماضية في هذا التوجه من أجل الاستمرار في تحسين مستويات تقديم الخدمة للمتعاملين، مشيراً إلى أنه جرى اختصار الكثير من الإجراءات المتعلقة بإنجاز الخدمات بشكل يفوق التوقعات.

سادت حالة من الترقب في أوساط المتعاملين بمركز الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالشارقة، مصحوبة بموجة من التفاؤل، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نتائج تقييم مراكز الخدمات، مؤكدين أن نتائج التقييم تحفز على تقديم مزيد من التميز وتعكس جهود الجهات الحكومية وتحفزها على الإبداع، كما تشكل نقلة نوعية في منهجية الدولة في تحسين الخدمات المقدمة.

مركز شرطة واسط: المتعاملون محور عملنا الشارقة محمود محسن: رفع المقدم عبدالله سالم النقبي، مدير مركز شرطة واسط الشامل بالإنابة، التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بمناسبة إعلان مركز واسط ضمن أفضل خمسة مراكز إسعاد متعاملين على مستوى الدولة، وقال: «إن المتعاملين محور عملنا وسعادتهم غايتنا».

وأشار إلى أن الإنجاز تم تحقيقه بتنفيذ توجيهات، اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، بخوض المركز وجميع المراكز بالإمارة المنافسة مع سائر جهات خدمة المتعاملين بالدولة، منوهاً إلى أن المركز يقدم 14 خدمة أمنية للجمهور.

وقال: « إننا في القيادة العامة لشرطة الشارقة، نعزز قيمة المتعامل وهو صاحب حق علينا، بأن نبذل كل جهد لتوفير الخدمات كافة التي يتوقعها منا كمركز إسعاد للمتعاملين، بل إننا نبذل جهداً أكبر من ذلك لتقديم خدمات تفوق توقعاته وتطلعاته، فهو محور العمل الأساسي في المركز». سارة الجسمي: نعمل بروح الفريق الواحد

Advertisements عجمان: سيد زكي أكدت سارة الجسمي - مدير مركز عجمان - وزارة التربية والتعليم، ل ”الخليج 365” أنها تعمل في مركز إسعاد المتعاملين - عجمان منذ بداية عام 2019، وأن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الحرص والاهتمام من قبل القيادة على إسعاد المتعاملين، كان الباعث لتطوير وتأهيل جميع الموظفين ليكونوا سفراء سعادة، لنحقق هذا الإنجاز الذي يمثل التحدي الأكبر بأن نظل على هذا المستوى، بل العمل على تطويره باستمرار بأن نكون في المركز الأول دائماً.

وأضافت: «لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز عن طريق الإخلاص والحب والثقة العالية بقدرات الموظفين، وتمكينهم عن طريق إعداد دورات تدريبية مكثفة حول إجراءات تقديم الخدمة، ومبادرات تأهيلية للقيادة وتحمّل المسؤولية عن طريق إعطاء المجال للموظفين بأن يكون كل موظف المشرف والمسؤول عن المركز لمدة أسبوعين، ويأخذ مهام القيادة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تطوير العمل في المركز»، منوهة بعقد اجتماعات دورية للوقوف على التحديات التي توجه القسم والعمل على حلها.

وأوضحت أن رحلة المتعامل تستغرق بالمتوسط 3 دقائق مقارنة بالعام السابق، التي بلغت من 7 - إلى 10 دقائق. أكد أن تحقيق سعادة المتعاملين واجب وطني

الهاملي يوجه بتطوير خدمات مركز «توطين الفجيرة»

الفجيرة:”الخليج 365”



أكد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للتقييم الشامل للخدمات الحكومية يؤكد مجدداً مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بتحقيق سعادة المواطنين، والمتعاملين.

قال الهاملي إن تحقيق سعادة المتعاملين واجب وطني نؤكد التزامنا بتأديته بما يعكس رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بترجمة توجيهات سموه بشكل فوري من خلال خطة عمل شاملة وسريعة تستهدف تطوير خدمات مركز «توطين الفجيرة»، والتطوير المستمر لجميع الخدمات التي تقدمها مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها، أمس، لمركز توطين التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين في الفجيرة، حيث باشرت منى وليد وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، عملها في مركز توطين الفجيرة، كما تم تكليف خالد الكعبي بإدارة المركز.

والتقى خلال الزيارة بموظفي المركز والمتعاملين الذين تواجدوا فيه، مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستلقى ترجمة سريعة.

وأكد خلال اجتماع موسع عقد في المركز بحضور قيادات الصف الأول والثاني في الوزارة «إن الإخلاص في أداء المهام في مختلف المواقع الوظيفية يعتبر وفاء للوطن وقيادته الرشيدة التي تقدم مختلف أشكال الدعم والتمكين للمؤسسات الحكومية وكوادرها الوظيفية لكي يتم تقديم الخدمات النوعية وذات الجودة العالية للمتعاملين».

وأكد ضرورة أن يتحلى موظفو الوزارة بالإيجابية التامة في تعاملهم مع المتعاملين، وبذل الجهود المضاعفة.

أهالي الفجيرة يتطلعون إلى أداء أفضل لمكتب التوطين

الفجيرة: ”الخليج 365”

أعرب عدد من أهالي وسكان إمارة الفجيرة عن أملهم في تحسن أداء مركز توطين الفجيرة، التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بعد أن تم تصنيفه من أسوأ خمسة مراكز خدمات على مستوى الدولة، وأشادوا بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموه على تجويد العمل الحكومي، ومتابعته لعملية سعادة المتعاملين، طبقاً لتقارير تتميز بالشفافية عن أداء مراكز الخدمات، الأمر الذي يؤكد نهج سموه السليم، وحرصه والقيادة الرشيدة على رفاهية الإنسان، ومدى جودة، وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وكشفت آراء عيّنة ذات صلة بمكتب الفجيرة، تحدثت إليهم ”الخليج 365” عن عدم رضائهم عن أداء المكتب في الفترة الماضية من خلال التعامل في أمر التوظيف الذي يشكل مستقبلهم، خاصة في ظل ارتفاع عدد الباحثين عن عمل وسط المواطنين بالإمارة، وجزموا أن قرار سموه سينعكس إيجاباً على أداء المركز في المستقبل القريب في أعقاب تنفيذ قرار سموه تغيير المديرين، الذي اعتبروه رسالة واضحة لجميع مديري مراكز الخدمات بالدولة من اجل تقديم خدمات تتماشى مع نهج وتطلعات حكومة الإمارات، وأكدوا ثقتهم بأن يقدم المركز الخدمات المطلوبة ويلبي كل آمال وتطلعات أهالي الإمارة.



الجهات الحكومية برأس الخيمة تهنئ «إسعاد المتعاملين» ب«زايد للإسكان»

مريم الزعابي: ركزنا على تطبيق مبادرات السعادة

رأس الخيمة: حصة سيف

فرحة عارمة في قسم إسعاد المتعاملين في برنامج زايد للإسكان بالمنطقة الشمالية، بحصوله على المركز الخامس ضمن أفضل خمسة مراكز لإسعاد المتعاملين بالدولة، وشهدت المهندسة جميلة الفندي مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان، احتفالاً بالإنجاز بحضور موظفي عدد من الجهات الحكومية الذين جاؤوا للمباركة بالإنجاز.

وأكدت مريم سلطان سالم بن يعقوب الزعابي، رئيسة قسم إسعاد المتعاملين في برنامج الشيخ زايد للإسكان بالمنطقة الشمالية، أنها ركزت في عملها على موظفيها وتطبيق مبادرات السعادة، لتنعكس على المتعاملين، موضحة أن خبرتها في العمل تمتد ١١ عاماً طبقت خلالها مبادرات مثل مبادرة «نصلكم أينما كنتم».

وقالت إن المبادرة تتمثل في الذهاب إلى المتعاملين في مراكز تجمّهم في المراكز التجارية لشرح الخدمات المقدمة من البرنامج، كما طبقت مبادرة فرسان التميز لتكريم موظفيها من ميزانيتها الخاصة، إذ تخصص خدمات كقسائم شرائية من المطاعم، وتذاكر للسينما، وغيرها، فيما كانت تتصل شخصياً بالمتعاملين بعد مغادرتهم البرنامج للتأكد من نوعية الخدمة المقدمة وتقدم الشكر لموظفيها، وتعمم تلك الرسائل كي يتشجع الموظفون ككل.

وأوضحت الزعابي، خريجة كليات التقنية العليا تخصص إدارة أعمال، أنها كانت تطبق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في حرصه على إسعاد المتعاملين.

موظفو المركز خلية لتقديم أفضل الخدمات

«الهوية والجنسية» بالمحيصنة ينجز 1000 معاملة يومياً

دبي: محمد ياسين

خيم الهدوء على مركز الهوية والجنسية الملحق بمركز المحيصنة للطب الوقائي بدبي، بعد أن قُيم يوم أمس الأول، بأنه من أسوأ خمسة مراكز للخدمة، ضمن عملية تقييم شملت 600 مركز اتحادي على مستوى الدولة، وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير المركز المعين حديثاً، إن متوسط عدد المراجعين نحو 1000 متعامل يومياً تقدم لهم الخدمة خلال 15 دقيقة، وخلال زمن لا يزيد على 10 دقائق ل 96% من المراجعين، ويبلغ زمن إنجاز المعاملة من 3 - 5 دقائق.

وأضاف أن المركز لديه 33 موظفاً، و 6 موظفات لمعاملات الإناث.

”الخليج 365” زارت المركز ولاحظنا استغراق الموظفين في أداء عملهم لتقديم أفضل الخدمات سعياً لرضا المتعاملين وإسعادهم، فيما بدا أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ وصلت إلى جميع المديرين والموظفين بأن عليهم الاجتهاد وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين.

كما زار اللواء منصور الظاهري مدير عام الهوية والجنسية، ويوسف أحمد البلوشي مدير سعادة المتعاملين، وعدد من المسؤولين في الهيئة، المركز للاطلاع على الخدمات المقدمة للمراجعين.

وأعرب أحد المراجعين، عن سعادته بما تقوم به الإمارات من خلال متابعة المسؤولين ومحاسبتهم بشكل دوري ومستمر، الأمر الذي يزيد من رضا المتعاملين.

العبدولي: طموحنا المراتب الأولى

«مركز الهوية» بالفجيرة ..خدمات تتسم بالسرعة

الفجيرة: محمد الوسيلة

عمت السعادة أهالي وسكان إمارة الفجيرة، فور إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن تميز مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالفجيرة، باعتباره الأفضل على مستوى الخدمات بالدولة، بعد أن وصفوا الإنجاز الذي حققه المركز بالمتوقع، نظير الخدمات المتميزة التي ظل يقدمها المركز، حيث التميز والسرعة المطلوبة في تخليص المعاملات عبر كوادر وطنية تملك الكفاءة اللازمة، فضلاً عن فخامة المركز من مبنى وأثاث، وحِرص القائمين عليه من خلال توفير كل شروط السعادة والراحة للمراجعين.

وأجمع عدد ممن تحدثت إليهم ”الخليج 365” على أن مركز الهوية والجنسية بالفجيرة يستحق نيل تقييم الأفضل من خلال تجاربهم المعيشة مع كوادره، مشيرين إلى أن المركز ظل على الدوام يتفرد في التعامل مع المراجع وتخليص معاملته باليسر والسرعة المطلوبة إلى جانب خدمات الضيافة الراقية التي تتوافر عليها صالة العملاء بالمركز.

وأكد ناصر العبدولي مدير إدارة دعم المراكز في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في تصريح ل(الخليج) أن طموح الهيئة المستقبلي بعد أن حقق مركز الفجيرة المركز الأفضل على مستوى الدولة، أن تحتل مراكز الهيئة بالدولة المراكز الخمسة الأولى الأفضل العام القادم، وقال: «إن المتعامل يعد أساس عمل المراكز، بعد أن ظللنا نقدم خدمات ترتقي لمتطلبات ورغبات المتعاملين، ونحن في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية طبّقنا مفاهيم ترتكز على برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة على جميع مراكز الهيئة بالدولة، ومن خلال تطبيقنا لمتطلبات البرنامج لبّينا الطموح بعد أن ركزنا على معيارين بشكل رئيسي، أولهما المتعاملون ثم الكفاءة الحكومية».

وتابع قائلاً: «ارتأينا إشراك المتعاملين في تصميم خدمات تقدم لهم، لذلك أصبحت الخدمات التي تقدم في مركز الفجيرة والمراكز الأخرى على مستوى الدولة بنفس الجودة والكفاءة وتلبي تطلعات المتعاملين».