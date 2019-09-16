لأول مرة… صور المناطق التي قصفتها طائرات "أنصار الله" في أرامكو

وبينما أعلنت جماعة "أنصار الله"، مسؤوليتهم عن الهجمات، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بأنها تقف وراء الهجمات، بينما تنفي إيران ذلك وتدعوه بـ"الأكاذيب".

ونشرت الصحفية الأمريكية جويسي كارام، بعض تلك الصور، وقالت إنها تشمل 19 نقطة تأثرت بالهجوم، وأنه تم استهدافها بدقة عالية، وهو ما أكدته شبكة "فوكس نيوز".

وتفقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق، التي تعرضت لهجمات إرهابية، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، عقد وزير الطاقة السعودي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية الأستاذ ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من المسؤولين.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، بوقت سابق من اليوم، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

Advertisements

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

وأضاف، "استهداف حقلي بقيق وخريص من أكبر العمليات في العمق السعودي؛ وسميت بعملية توازن الردع الثانية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، بوقت لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

واستهدف الحوثيون، الشهر الماضي، حقل "شيبة" النفطي بطائرات مسيرة مفخخة، وقبلها شنوا هجوما على محطتين لضخ البترول، في أيار/مايو، ما تسبب في نشوب حرائق.