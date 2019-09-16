دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع نظرة على الهاتف iPhone 11: خليفة iPhone XR ظهر على التقنية بلا حدود.

في هذا الفيديو نقدم لكم نظرة على الهاتف المحمول iPhone 11 الذي قدم من ابل في فعاليات مؤتمرها الذي أقيم مؤخراً، والذي يأتي كخليفة لهاتف iPhone XR.

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هذا الموضوع نظرة على الهاتف iPhone 11: خليفة iPhone XR ظهر على التقنية بلا حدود.