شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رسالة لطيفة للتونسيين فى انتخابات الرئاسة ببلادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية لطيفة، فى الانتخابات الرئاسية بتونس،وذلك بمقر السفارة التونسية بالقاهرة، وعبرت لطيفة عن فرحتها، حيث حملت قائمة المرشحين لأعلى قائلة:"قولوا يا رب".
وشاركت لطيفة فرحتها بانتخابات بلدها، والتقطت صورًا مع عدد من محبيها ومعجبيها الذين التفوا حولها.
وكانت الفنانة التونسية هند صبرى، قد شاركت أيضا فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، مرتدية تيشرت أبيض يحمل عبارة " شعب الهريسة " أثناء تواجدها اليوم بمقر السفارة التونسية بالقاهرة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رسالة لطيفة للتونسيين فى انتخابات الرئاسة ببلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.