ولى عهد أبوظبى يندد بالهجوم على منشأتى نفط فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى أتصل بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، للتنديد بالهجوم على منشأتى النفط السعوديتين الذى وقع يوم السبت، وهدد إمدادات النفط العالمية.
وأضافت الوكالة أن ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد مساندة الإمارات للسعودية وأمنها.
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