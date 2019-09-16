شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الخارجية الجزائرى يبحث مع وزير بريطانى تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الشئون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، اليوم الأحد، مع وزير الدولة البريطانى للتجارة الخارجية كونور بارنس سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء تطرق إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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