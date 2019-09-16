وصول طائرة مساعدات كينية لمتضرري فيضانات السودان‎

الخرطوم / الخليج 365

وصلت العاصمة الخرطوم، الأحد، طائرة مساعدات تحمل مواد إغاثية وطبية مقدمة من كينيا للمتأثرين بالفيضانات والأمطار في السودان.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأوضح البيان أن وكيل أول وزير الخارجية الكيني، أبايو تيراه، حضر رفقة طائرة المساعدات الكينية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع قتلى السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد إلى 85 شخصًا، والإصابات إلى 133.

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وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنازل المتضررة بلغ 69 ألفًا، كما تضرر 117 ألفًا من المرافق العامة.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).



ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفع.

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