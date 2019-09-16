رئاسيات تونس.. نسبة المشاركة بالداخل 45.02 في المائة

تونس/مروى الساحلي/الخليج 365

أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، مساء الأحد، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 45.02 في المائة بالداخل، و19.7 بالمائة في الخارج.

وقال فون خلال مؤتمر صحفي بمقر المركز الإعلامي بالعاصمة تونس "سجّلت المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الداخل 45.02 في المائة بمعدل 3 ملاين و10 آلاف و908 مصوت".

وأضاف "سجلت نسبة المشاركة في الخارج 19.7 بالمائة، علما أن هناك مكاتب في أمريكا وكندا مازالت لم تغلق أبوابها إلى حد الآن نظرا لفارق التوقيت".

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات تقدمت بشكل ايجابي في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع مقارنة بالساعات الأولى.

وأكد أن مراكز تجميع النتائج داخل البلاد بلغ عددها 26 مركزا فيما كان عدد المراكز حول العالم 6.

وأفاد بأن أعلى نسبة مشاركة بحسب المحافظات كانت في محافظة قبلي بنسبة 58.89 في المائة فيما كانت أقل نسبة في محافظة باجة بـ 22 في المائة.

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وأوضح أنه تم الاعتماد على التجميع الآلي واليدوي.

وأكد بفون، أن الجهة الوحيدة المخولة لها عرض النتائج الأولية للانتخابات هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي قدمت نتائج أولية للانتخابات.

وفيما يخص المرشح الرئاسي نبيل القروي، أكد بفون أنه "يبقى مترشحا نظرا لأنه لم يصدر إلى حد الآن أي حكم ضده".

وأظهرت إحصائيات تقديرية لمؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء (غير حكومية) تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.

ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها سيغما كونساي على تلفزيون الحوار التونسي الخاص، تقدم المرشح المستقل قيس سعيد بـ 19.50 بالمئة من الأصوات.

وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ 15.5 بالمئة، يليه عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة بـ 11 بالمئة.

فيما جاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ 9.4 بالمئة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمئة، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 بالمئة في المرتبة السادسة.

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