غزة.. وقفة للإفراج عن معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام بإسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

شارك عشرات الفلسطينيين، الأحد، في وقفة تطالب بالإفراج عن المعتقل الفلسطيني في السجون الإسرائيلية المضرب عن الطعام سلطان خلف.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها حركة "الجهاد الإسلامي"، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رفعوا صورا للأسير خلف، ولافتات تطالب بالإفراج عنه.

ولليوم 60 على التوالي، يواصل الأسير خلف، من بلدة برقين قضاء جنين، إضرابه عن الطعام في سجون الإسرائيلية احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.

وحذر خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في كلمة خلال الوقفة، إسرائيل "من أي خطر يلحق بالأسير خلف والأسرى المضربين عن الطعام".

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وقال إن "الأسير خلف يدخل حالة الموت الحقيقي حيث يعاني من غيبوبة مستمرة نتيجة خلل في الدماغ، وكذلك تقرحات شديدة في الفم وضعف شديد في الرؤية".

وأضاف أنه "على سلطات الاحتلال الإفراج الفوري وغير مشروط عن الأسير خلف".

وتابع أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حصول أي مكروه لأي أسير مضرب عن الطعام.

ودعا حبيب، المؤسسات الدولية والحقوقية "للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسرى المضربين عن الطعام".

وفي السياق ذاته، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان إنها تجري اتصالات واسعة بشأن الأسير خلف عقب تدهور حالته الصحية التي دخلت مرحلة الخطر الشديد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.