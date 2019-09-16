بالفيديو .. البلطان: «رمي القوارير» ليس بجديد على جماهير #النصر

أوضح خالد البلطان رئيس نادي الشباب أن ما حدث من جماهير نادي النصر تجاهه غير مستغرب منهم، مشيراً إلى أن آخر ما يفكر فيه رضى النصراويين.
وقال رئيس الشباب خلال حديثه عبر حساب ناديه في موقع التواصل الاجتماعي”سناب شات”: ” تفاجأت برد فعل النصراويين على حادثة الجماهير، بعد أن اتهموني باستفزازهم وهذا الأمر غير صحيح لأني كنت أسير بجوار الخط المسموح فيه، وردة فعل الجماهير بدأت حين قمت بتعديل الشماغ وهو ربما ما أعتبره النصراويين استفزازاً “.
وأضاف البلطان: ” حركة المجانين لم تكن موجهة لجماهير النصر، لكن الغريب هو تعاطف النصراويين على الحركة التي صدرت من قلة جماهيرهم، لكنه في المقابل أيضاً غير مستغرب منهم، خصوصاً و أن جماهير النصر سبق لها رمي حافلة الفريق وإدارته، كما سبق لها إخراج الكرت الأحمر في وجه الإدارة.
وبين رئيس الشباب أن آخر شيء يفكر فيه هو رضى جماهير النصر، ما يهمنا في المقام الأول هو رضى جماهيرنا، والقضية متجهة إلى لجنة الانضباط، وهو أمر غير مستغرب من جماهير النصر.
وأكد البلطان في ختام حديثه أن جماهير فريقه هي التي فقط من حقها أن تهاجمه أو تطالب برحيله، لكن في حال حدث العكس وطالبت جماهير الأندية المنافسة برحيلك فهذا يعني أنك تسير في الطريق الصحيح.
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