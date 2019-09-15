Advertisements مستشفى القوات المسلحة بالجبيل تعلن عن وظائف شاعرة الأحد 15 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

وأعلنت السفارة عن الوظائف التالية: اطباء Advertisements اسنان وامراض دم واشعة ونساء وجراحة وطب اسرة اخصائيين نساء وغدد وميكروبولجى وجراحة عظام التقديم من هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى القوات المسلحة بالجبيل تعلن عن وظائف شاعرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.