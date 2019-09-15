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مستشفى القوات المسلحة بالجبيل تعلن عن وظائف شاعرة

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مستشفى القوات المسلحة بالجبيل تعلن عن وظائف شاعرة

الأحد 15 سبتمبر 2019

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مستشفى القوات المسلحة بالجبيل تعلن عن وظائف شاعرة

كتب

الخليج 365

أعلنت سفارة المملكة العربية بالقاهرة، عن وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

 

وأعلنت السفارة عن الوظائف التالية:

 

اطباء

 

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اسنان وامراض دم واشعة ونساء وجراحة وطب اسرة

 

اخصائيين

 

نساء وغدد وميكروبولجى وجراحة عظام

 

التقديم من هنا..

 

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