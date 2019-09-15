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الاتحاد الأفريقي يعلن رسميا بطل دوري أبطال أفريقيا

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وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانا رسميا كشف من خلاله عن: "غياب تقنية الفيديو VAR ليس له أي آثار قانونية والغرض الوحيد منه هو مساعدة الحكم على اتخاذ القرار الصحيح".

© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL

ووفقا لما جاء في البيان، فإن "الحكم هو المسؤول عن اتخاذ القرارات النهائية. تقارير مسؤولي المباراة كانت واضحة والوداد رفض استئناف المباراة رغم محاولات الحكم المستمرة معهم". بحسب موقع "كورة".

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي قرارا بإعلان تتويج الترجي بطلا لدوري الأبطال.

بعدها قرر نادي الوداد الاستئناف ضد القرار، ولكن الآن لجنة الاستئناف رفضت طعن الوداد وفقا للاتحاد التونسي.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد كشف خلال الساعات القليلة الماضية رفض استئناف الوداد، مشيرا إلى "قررت لجنة الاستئناف بالكاف منذ قليل قبول طعن الوداد شكلا، ورفضه من حيث المضمون والأصل، مع تأكيد قرار لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي".

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وتابع "وبالتالي تؤكد لجنة الاستئناف انسحاب الوداد من الميدان وفوز الترجي بالمباراة وبرابطة الأبطال الأفريقية فمبروك لتونس ومبروك للترجي الرياضي التونسي".

وكانت أزمة كبيرة نشبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VAR وحكم كاف بعد المباراة بإعادة المباراة قبل أن يلجأ الفريقان إلى المحكمة الدولية.

بذلك يلعب الترجي أمام الزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الأفريقي التي لم يُحدد موعدها حتى الآن.

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