الهيئة العليا للانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الداخل بلغت 45%

وأوضحت اللجنة أن أعلى نسبة مشاركة جاءت في ولاية قابس بنسبة 58% والأقل في كانت في ولاية باجة بنسبة 22%.

وسادت أجواء هادئة في جميع أنحاء البلاد بحسب شبكة "مراقبون"، وبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، وعدد من المنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات الرئاسية، إلا أنهم أكدوا وقوع مخالفات بسيطة، وعدم تسجيل انتهاكات "خطيرة" تؤثر على نتائج الانتخابات في أي من مكاتب الاقتراع.

وتعتزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الجزئية بدءا من مساء اليوم الأحد، على أن تعلن عن النتيجة الإجمالية الأولية في موعد أقصاه مساء بعد غد الثلاثاء.

وتبدأ وسائل الإعلام التونسية، مساء اليوم، الإعلان عن نتائج "سبر الآراء" أو استطلاعات رأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع.