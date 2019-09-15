الرئيس الجزائري: الانتخابات الرئاسية تجرى في 12 ديسمبر

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وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح بن صالح، في خطاب للأمة، أنه قرر في "إطار صلاحياته الدستورية المُخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019 ".
وأضاف "آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".
وأوضح أنه "تطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية"، قام اليوم الأحد، بالتوقيع على مرسوم رئاسي الخاص بدعوة الهيئة الناخبة.
وأكد بن صالح على أن الانتخابات الرئاسية "ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وستكون بِمثابة البوابة التي يدخل من خلالها الشعب الجزائري في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديموقراطية حقيقية في واقع جديد".
© AFP 2019 / FAROUK BATICHE
وأعرب بن صالح تقديره وشكره لأفراد الجيش الوطني الشعبي على "جهودها المستمرة والمخلصة حفاظا على النهجِ الدستوري والالتزام بمسار التغيير بتغليب سبيل الحوار وتأكيد التمسك بالتوجه للانتخابات الرئاسية كهدف استراتيجي".
وختم قائلا "أن هذه الانتخابات بقدر ما تعد ضرورية، فهي أيضا تعد مطلبا مستعجلا كونها ستمكن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسيا ومؤسساتيا، وتؤهله لأن ينصرف لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتصدي للتهديدات الخارجية المحدقة به".
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