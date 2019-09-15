قيس سعيد مرشح الرئاسة التونسية: استطلاعات آراء الناخبين تشير إلى تقدمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قيس سعيد المرشح فى انتخابات الرئاسة بتونس لراديو موازييك اليوم الأحد إن استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم تشير إلى تقدمه بعد إغلاق مراكز الاقتراع فى الجولة الأولى من الانتخابات.

وأضاف أستاذ القانون المحافظ أن فوزه يلقى مسئولية كبيرة لتحويل الإحباط إلى أمل، وهو يمثل خطوة جديدة فى تاريخ تونس فهو كثورة جديدة.