شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية ترحب بدعوة نقابة المعلمين للحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة الأردنية، ترحيبها بطلب مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، اللقاء من أجل الحوار. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت أن الفريق الحكوملى المكلف بمتابعة ملف إضراب المعلمين مستعد للقاء مجلس النقابة للحوار فى وزارة التربية والتعليم.

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