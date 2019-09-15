الأمم المتحدة تدين الهجمات على "أرامكو" وتحذر من التصعيد

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، الهجمات على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية للنفط، شرقي المملكة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، مساء اليوم.

وذكر البيان أن الأمين العام يدين الهجمات التي وقعت السبت على منشآت أرامكو النفطية شرقي المملكة، والتي تبناها الحوثيون.

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وأضاف أن غوتيريش "يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع حدوث أي تصعيد وسط تصاعد التوترات، إلى جانب الالتزام دائمًا بالقانون الإنساني الدولي".

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

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