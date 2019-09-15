روحاني: مستقبل سوريا مرتبط بشعبها

طهران / الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الشعب السوري هو صاحب القرار فيما يتعلق بمستقبل بلاده، ووصف مسار "أستانة" المتواصل منذ نحو عامين ونصف العام بأنه "إيجابي".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأحد، خلال مؤتمر عقده في مطار "مهراباد" الدولي بالعاصمة طهران، قبيل توجهه إلى أنقرة، للمشاركة في القمة الثلاثية الخامسة حول سوريا، الإثنين.

وأشار روحاني أن القمة ستتناول إلى جانب مكافحة الإرهاب، قضايا إنهاء التدخل الأجنبي وعودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا، وإصلاح الدستور، وانتخابات عام 2021.

وأكّد على أهمية أمن المنطقة بالنسبة للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، تركيا وروسيا وإيران، وأن مفاوضات "أستانة" بين هذه البلدان شهدت تقدما إيجابيًا.

وتمنى الرئيس الإيراني اتخاذ خطوات فاعلة خلال قمة أنقرة، وأن تتوصل البلدان الـ3 إلى اتفاقات تصب في صالح مستقبل سوريا.

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وأضاف: "مستقبل سوريا مرتبط بالشعب السوري، وعليهم هم اتخاذ القرار".

من جهة أخرى، قال روحاني إن "الوجود غير الشرعي" للولايات المتحدة وبقية القوى في شرق الفرات، يعرقل ترسيخ الأمن في هذه المنطقة.

ولفت إلى وجود هواجس لدى الدول الثلاث والمنطقة إزاء تدخل واحتلال إسرائيل التي تهاجم الشعب السوري وبنيته التحتية.

وبين أن الولايات المتحدة تدعم السعودية والإمارات، وأن بعض العمليات العسكرية تُدار من قبل الأمريكيين أنفسهم.

وأشار روحاني إلى أن المشاكل في المنطقة واليمن تُحل عن طريق الحوار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.