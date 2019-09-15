روحاني يصل أنقرة للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا

أنقرة / الخليج 365
وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء الأحد، إلى مطار "أسن بوغا" في العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة ثلاثية حول سوريا.
وحطت طائرة روحاني والوفد المرافق له في مطار أسن بوغا في تمام الساعة 20.40 (17.40 ت.غ).
واستقبل روحاني في المطار، مسؤولون في ولاية وبلدية أنقرة، والسفيرة التركية لدى طهران داريا أورس، وسفير طهران في أنقرة محمد فرازمند.
وتستضيف أنقرة، الإثنين، قمة ثلاثية خامسة حول سوريا تضم كل من الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.
وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، إن القمة الثلاثية ستبحث الأزمة السورية وخاصة الوضع في منطقة إدلب (شمال غرب).
وسيتناول الزعماء الثلاثة سبل إنهاء الصراع الدائر في إدلب، وشروط العودة الطوعية للاجئين وتوفير الظروف اللازمة لذلك.
كما ستبحث القمة موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وإيجاد حل سياسي دائم في سوريا.
ومن المتوقع أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات ثنائية مع نظيريه الروسي والإيراني؛ لبحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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