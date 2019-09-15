عضو بحملة القروي: مرشحنا تأهل للجولة الثانية برئاسيات تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

قالت عضوة في حملة المرشح نبيل القروي للأناضول، مساء الأحد، إن مرشحهم تأهل للجولة الثانية في انتخابات الرئاسة التونسية.

وقالت العضوة التي تحفظت على ذكر اسمها في تصريح خاص للأناضول: "وفق إحصائيات لدينا تأكدنا من تأهل مرشحنا".

وأظهرت مؤشرات التصويت تقدم 4 مرشحين في انتخابات الرئاسة التي جرت، الأحد، في تونس.

وأشارت معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مصادر موثوقة، إلى أن مؤشرات التصويت الأولية تظهر تقدم كل من مرشح حزب "قلب تونس" السجين نبيل القروي، والمرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، والمرشح المستقل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

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وأغلقت مراكز الاقتراع في تونس، أبوابها الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 تغ).

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في عموم البلاد 35 بالمئة قبل ساعة فقط من إغلاق مراكز الاقتراع، حسبما أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وبعد إعلان مرشحين اثنين الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح أحد المرشحين، بات يتنافس فعليا في انتخابات الأحد 24 مرشحا، بالدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.



// يتبع

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