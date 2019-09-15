تشاووش أوغلو: المنزعجون من تصريحاتنا يمارسون إرهاب دولة

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في رده على تعليقات إسرائيلية، إن المنزعجين من التصريحات التركية يمارسون إرهاب الدولة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو، الأحد، على حسابه في موقع توتير، بعد تعليقات إسرائيلية انتقدت تصريحاته في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية.

وجاء في تغريدة تشاووش أوغلو: "المنزعجون من تصريحاتنا اليوم يقتلون أشقائنا الفلسطينيين ويمارسون إرهاب الدولة بخسّة، وفوق ذلك يحاولون التهجم على رئيسنا دون خجل، وسندافع عن القضية (الفلسطينية) العادلة حتى النهاية".

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يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجه في تغريدة على تويتر، اتهامات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد كلمة تشاووش أوغلو في السعودية.

وخلال اجتماع جدة، قال تشاووش أوغلو: إن تصريحات نتنياهو حول ضم أراضٍ من الضفة المحتلة، "محاولة دنيئة لكسب بضعة أصوات إضافية في الانتخابات".

وقال تشاووش أوغلو في هذا السياق: "تستمد إسرائيل الجرأة من دعم بعض الدول، وتواصل سياساتها العدوانية التي أخذت تتحول إلى نظام تمييز عنصري".

والثلاثاء الماضي، تعهد نتنياهو بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.