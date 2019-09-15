الصومال.. مقتل 10 من مسلحي "الشباب" في هجمات على قواعد للجيش

مقديشو/ محمد دهيسان/ الخليج 365

قُتل 10 مسلحين على الأقل، وأصيب آخرون من حركة "الشباب" الصومالية، الأحد، في هجمات متفرقة على قوعد عسكرية للجيش إقليم شبيلي السفلى، جنوبي البلاد، حسب إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "علي وال"، وهو ضابط شرطة كبير في بلدة قوريولي، أحد المناطق التي هاجمتها حركة الشباب بالإقليم، قوله، إن القوات الحكومية قتلت 10 مسلحين على الأقل بعد هجوم على قاعدة عسكرية في البلدة.

وأضاف: "هاجم مسلحو الشباب قاعدتنا في قوريولي، لكننا تمكنا من التغلب عليهم وقتلنا 10 منهم". لافتًا إلى إصابة بعض الجنود خلال الهجوم، دون تفاصيل إضافية حول عدد الجرحى من الجانبين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الجماعة هاجمت أيضا 3 مناطق أخرى في الإقليم، لكن أعداد الضحايا لا تزال مجهولة.

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وقالت إذاعة "غوبجوغ" المحلية: "اندلع قتال عنيف في منطقة شبيلي السفلى بعد أن هاجم (مسلحو) الشباب قواعد الجيش الوطني الصومالي في قوريولي، وأوديغل، وكذلك في منطقة بلدة بارير".

وفي الوقت نفسه، زعمت جماعة "الشباب" الصومالية أنها قتلت 14 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من بوروندي، وأصابت 8 آخرين.

وحتى الساعة 17:20 تغ، لم تعلق بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) على الحادث الذي وقع في منطقة شبيلي الوسطى.

وتقاتل القوات الحكومية الصومالية وقوات حفظ السلام الإفريقية، منذ سنوات، حركة "الشباب" المسلحة المتمردة.

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