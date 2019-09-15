السودان يطلب العون من "الصحة العالمية" لمواجهة الكوليرا

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، أنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية للقضاء على الكوليرا بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).

صرح بذلك وزير الصحة السوداني أكرم على التوم خلال تفقده الأوضاع الصحية بولاية النيل الأزرق، وفق وكالة الأنباء السودانية (واس).

وقال التوم: "طلبنا العون من الحكومة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية لتوفير التطعيم الذي يحمي من الإصابة بالكوليرا ويقلل من الوفيات بهذا المرض".

وأوضح أن توفير التطعيم من الكوليرا يحمي من الإصابة بهذا المرض ويقلل من نسبة الوفيات بين المصابين به.

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وشدد على أهمية معالجة مصادر المياه في الحد من ظهور الإصابات بالكوليرا.

بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة بولاية النيل الأزرق إن جملة الإصابات بلغت 80 إصابة منها 15 بعنابر العزل الطبي.

وأضاف في تصريحات صحفية: "تماثل 60 في المئه من المصابين للشفاء، فيما بلغت حالات الوفاة 5".

وفي وقت سابق، أعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المتمردة، بقيادة مالك عقار، ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعية جراء السيول والأمطار.

ودعت الحركة، التي تنشط بصورة رئيسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الإسراع في "مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن".

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