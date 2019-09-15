مقتل 12 مدنيا جراء تفجير إرهابي في "جوبان باي" السورية

جوبان باي (سوريا) / الخليج 365

قُتل 12 وأصيب عدد كبير من المدنيين، الأحد، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في بلدة "جوبان باي" المحاذية للحدود التركية شمال شرق محافظة حلب السورية.

وقال مراسل الخليج 365 إن سيارة مفخخة جرى تفجيرها في موقف للسيارات قرب مستشفى "جوبان باي"، داخل منطقة "درع الفرات".

وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، للأناضول، أن التفجير الإرهابي أسفر وفق معطيات أولية عن مقتل 12 وإصابة عدد كبير من المدنيين.

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وتواصل فرق الدفاع المدني أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المنازل التي تهدمت جراء التفجير قرب المستشفى، وسط قلق من ازدياد عدد القتلى.

كما ألحق التفجير أضرارًا مادية كبيرة بالمستشفى أيضًا.



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