السودان.. حمدوك يقيل مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون

الخرطوم/ الخليج 365

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، قرارا بإقالة المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون إسماعيل عيساوي.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء أطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان، إن رئيس مجلس الوزاراء قرر إعفاء إسماعيل محمد أحمد عيساوي من وظيفة مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين الإعلامي إبراهيم محمد إبراهيم البزعي خلفا له.

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وتعتبر الإذاعة والتلفزيون الهيئة الإعلامية الحكومية الأولى في البلاد.

وخلال الأيام الماضية، أثار بقاء عيساوي في منصبه جدلا في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لدوره في مناهضة الحراك الشعبي.

وتم تعيين عيساوي في إبريل/ نيسان الماضي من قبل المجلس العسكري، عقب عزل البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عامًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.