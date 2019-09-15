الخرطوم/ الخليج 365
أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، قرارا بإقالة المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون إسماعيل عيساوي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء أطلعت عليه الخليج 365.
وقال البيان، إن رئيس مجلس الوزاراء قرر إعفاء إسماعيل محمد أحمد عيساوي من وظيفة مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين الإعلامي إبراهيم محمد إبراهيم البزعي خلفا له.
وتعتبر الإذاعة والتلفزيون الهيئة الإعلامية الحكومية الأولى في البلاد.
وخلال الأيام الماضية، أثار بقاء عيساوي في منصبه جدلا في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لدوره في مناهضة الحراك الشعبي.
وتم تعيين عيساوي في إبريل/ نيسان الماضي من قبل المجلس العسكري، عقب عزل البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عامًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. حمدوك يقيل مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.