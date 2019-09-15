محافظ الغاط يستقبل مدير شرطة المحافظة السابق العميد رياض الحزيمي

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – احمد الحيدر: أستقبل محافظ الغاط منصور بن سعد السديري مدير شرطة محافظة الغاط السابق العميد رياض الحزيمي الذي صدر قرار تعيينه مديراً لشرطة محافظة المجمعة .. وقدم له الشكر لما قدمه خلال فترة عمله في محافظة الغاط، وتمنى له التوفيق والسداد بعمله الجديد.

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