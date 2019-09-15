السودان مُستنكرًا استهدف معملي «أرامكو»: عمل إجرامي يخالف القوانين الدولية

الخليج - واس أكد السودان وقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية وشعبها ومساندته لحكومتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها.

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