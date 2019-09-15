«موسم الرياض» يشهد حفل اعتزال ياسر القحطاني

كشفت مصادر رسمية، أن حفل اعتزال ياسر القحطاني، قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، سيقام في ديسمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بمشاركة العديد من نجوم العالم، ضد فريق الهلال الكروي الأول.

ووفقًا للمصادر ذاتها، سيأتي حفل الإعتزال في إطار فعاليات موسم الرياض، فيما سيحتوي على فعاليات متنوعة بخلاف المباراة.

يشار إلى أن معالي المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه، أعلن سابقًا تكفله بإقامة حفل اعتزال للنجم ياسر القحطاني.

وكان القحطاني أعلن أعتزاله في أبريل من عام 2018، بعد أن حقق برفقة فريقه العديد من البطولات كان آخرها بطولة الدوري موسم 2018.