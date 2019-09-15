روسيا: السعودية لديها كل القدرات اللازمة ولم تطلب مساعدتنا بعد «هجوم أرامكو»

صحيفة الخليج الالكترونية كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، عن أن «السعودية لم تطلب المساعدة من روسيا بعد هجوم الطائرات المسيرة على منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو».

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