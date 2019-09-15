الاتفاق يحقق انتصارا عريضا على الحزم

صحيفة الخليج الالكترونية حقق فريق الاتفاق انتصارا عريضا على ضيفه الحزم بستة أهداف دون مقابل اليوم في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوزعت أهداف الاتفاق على الشوطين، حيث سجل 3 أهداف في الشوط الأول ومثلها في الثاني.

وجاءت أهداف الاتفاق عبر فيليب كيس (14)، دوكارة (38′)،حامد الغامدي (58′)، روجيرو كوتينهو (66′)، دوكارة (89′)، مسعود بخيت (19′)

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