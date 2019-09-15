مقتل 10 إثر انفجار سيارة ملغومة بمدينة الراعي السورية

قال المجلس المحلي لمدينة الراعي السورية وموظف بالقطاع الطبي إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مستشفى بالمدينة الواقعة على الحدود مع تركيا، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وجرح 15 آخرين.

وذكر بيان المجلس أن الانفجار أسفر أيضا عن إلحاق أضرار بالمستشفى. وتقع مدينة الراعي ضمن منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة مدعومة من تركيا في شمال غرب سورية.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بمقتل 12 مدنيا في «هجوم إرهابي بقنبلة» قرب الحدود.